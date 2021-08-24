Gündem Bakan Çavuşoğludan Türkiyede göç merkezi yalanına tepki
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'dan 'Türkiye'de göç merkezi' yalanına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. BBC Türkçe'nin İngiltere'nin Afgan sığınmacılar için Türkiye’de iltica merkezi kurmayı planladığına yönelik servis ettiği, sonrasında özür dilediği haberle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Son derece gerçek dışı ve yalan bir iddia. BBC bu hatasını anladı ve özür diledi. Alıntı yapan muhalefet partililerin mesajları duruyor. Böyle bir şey hiç görüşülmedi, konuşulmadı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğludan Türkiyede göç merkezi yalanına tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de göç merkezi kurulacak iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu yalanlanan habere ilişkin, "İngiltere reddediyor ama muhalefet bizi eleştiriyor. Muhalefet gerçek dışı haber üzerinden bize saldırdı. Bizim enerjimizi böyle boş şeylerle almayın. Dürüst, samimi ve gerçekçi olun. Bize yanlış bilgi üzerinden saldırmayın. Bunu yangın ve sel afetlerinde de yaptılar" dedi.

Kabil'deki Türkler'in tahliyesi

Şimdiye kadar Afganistan'dan bin 61 Türkiye vatandaşının tahliye edildiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Afganistan'da 4 bin 500 kadar vatandaşımız var. Şu anda 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var" şeklinde konuştu.

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