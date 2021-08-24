Bakan Çavuşoğlu'dan 'Türkiye'de göç merkezi' yalanına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de göç merkezi kurulacak iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu yalanlanan habere ilişkin, "İngiltere reddediyor ama muhalefet bizi eleştiriyor. Muhalefet gerçek dışı haber üzerinden bize saldırdı. Bizim enerjimizi böyle boş şeylerle almayın. Dürüst, samimi ve gerçekçi olun. Bize yanlış bilgi üzerinden saldırmayın. Bunu yangın ve sel afetlerinde de yaptılar" dedi.

#CANLI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/rEz2v1BlN1 — Yeni Şafak (@yenisafak) August 24, 2021

Kabil'deki Türkler'in tahliyesi

Şimdiye kadar Afganistan'dan bin 61 Türkiye vatandaşının tahliye edildiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Afganistan'da 4 bin 500 kadar vatandaşımız var. Şu anda 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var" şeklinde konuştu.

REKLAM

DÜNYA BBC Türkçe 'göçmen merkezleri' haberi için özür diledi

DÜNYA BBC'den ‘mülteci merkezi’ yalanı: Türkiye'nin adı bile geçmiyor



