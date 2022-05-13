Gündem Bakan Çavuşoğlundan ABDye tepki PKK-YPGyi meşrulaştırmaya çalışıyorlar
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: PKK-YPG'yi meşrulaştırmaya çalışıyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fransa’da Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğuna terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı düzenlenen saldırıyı sert bir dille eleştiren Çavuşoğlu, "Faillerin yargı önünde hesap vermelerini gerekiyor. Fransa'dan somut adımlar görmek istiyoruz" dedi. Çavuşoğlu, ABD yönetiminin, Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK işgali altındaki bölgelere tarım ve inşaat gibi alanlara yönelik yaptırım muafiyeti getirmesiyle ilgili ise, "Yaptırımların esnetilmesi gereken bölge İdlib. PKK ve YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlundan ABDye tepki: PKK-YPGyi meşrulaştırmaya çalışıyorlar
Bakan Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıklar:

Paris başkonsolosluğuna saldırı

Fransa'nın bu saldırıyı gerçekleştirenleri yakalaması ve yargı önünde hesap vermelerini sağlaması gerekiyor. Fransa maslahatgüzarı dışişlerine geri çağırıldı. Fransa'dan somut adımlar görmek istiyoruz.

ABD'den YPG'ye yatırım muafiyeti

Yaptırımların esnetilmesi gereken bölge İdlib. PKK ve YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz.

ABD'den YPG/PKK'ya yatırım desteği: Yaptırım muafiyeti getirildi
DÜNYA
ABD'den YPG/PKK'ya yatırım desteği: Yaptırım muafiyeti getirildi

Fransa’da PKK sempatizanları Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırdı
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AA’nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Paris Başkonsolosluğuna kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından 12 Mayıs gecesi yerel saatle 02.30 civarında havai fişek tipi patlayıcı maddelerle saldırıldı.
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Saldırıda başkonsolosluk binasının penceresi ve dış cephe duvarında hasar meydana geldi. Fransız makamları saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
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Kaynaklar, saldırıyı PKK iltisaklı oluşumların üstlendiği bilgisinin edinildiğini aktardı.
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Hauts-de-Seine Valiliğinin Twitter hesabında, Vali Laurent Hottiaux'nun, Türkiye’nin Boulogne-Billancourt kentindeki Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyı kınadığı paylaşımında bulunuldu.
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Paylaşımda, Türkiye Başkonsolosu ve konsolosluk personeline dayanışma mesajının iletildiği kaydedildi.
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Fransa’da PKK sempatizanları Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna saldırdı
Fransa'da Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırı düzenlendi.


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