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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Bahar Kalkanı Harekatı mesajı: Bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de askerimize yönelik yapılan saldırının akabinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Çavuşoğlu'nun paylaşımında, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı şimdi de Bahar Kalkanı harekatıyla, bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız. Allah, Ay Yıldız uğruna mücadele veren kahramanlarımızı korusun" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Şubat'ta İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Bahar Kalkanı Harekatı hakkında Twitter'dan paylaşımda bulundu.

"Allah, Ay Yıldız uğruna mücadele veren kahramanlarımızı korusun"

  • Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı şimdi de Bahar Kalkanı harekatıyla, bayrağımıza uzanan tüm hain elleri kıracağız. Allah, Ay Yıldız uğruna mücadele veren kahramanlarımızı korusun." ifadelerini kullandı.

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