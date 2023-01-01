Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveçli profesörün ırkçılığına maruz kalan öğrenciye telefon

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S.'nin staj başvurusu, Stockholm Üniversitesi'nde görevli Prof. Per Carlbring tarafından "Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği" gerekçesiyle reddedildi.
İsveçli profesörün ırkçı tutumu büyük tepki çekerken, Fatma Zehra S.'nin başvurusu üniversiteden başka bir profesör tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Fatma Zehra S.'yi arayarak dik duruşu nedeniyle tebrik etti.
Fatma Zehra S. Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti ve yapacağı staj hakkında bilgiler verdi.
Bakan Çavuşoğlu da "Büyükelçiliğimize gidince uğra, arkadaşlarımız seni bekliyorlar yakından ilgileneceğiz çekinme kapımız tüm vatandaşlarımıza açık. Dik duruşa devam, yolun açık olsun." ifadelerini kullandı.