Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveçli profesörün ırkçılığına maruz kalan öğrenciye telefon

"Bir Türk kadınına yakışır bir duruş sergiledin. Maalesef 'demokrasi, insan hakları' diyen ülkelerin bile siyasi bir konuyu bir öğrencinin geleceğine bağladığını görüyoruz. Bundan üzüntü duyduk. Üniversitenin olumlu yaklaşımını da gördük. Bu da senin sağlam duruşun sayesinde oldu. Gurur duydum."