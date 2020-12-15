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Gündem Bakan Çavuşoğlundan İYİ Partili Erozana Bütçeyi iktisatlı kullanın yılın ikinci yarısı alacağız dediniz, hayrola darbe mi yapacaksınız?
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan İYİ Partili Erozan'a: 'Bütçeyi iktisatlı kullanın yılın ikinci yarısı alacağız' dediniz, hayrola darbe mi yapacaksınız?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurul'unda bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Erozan'ın 'Bütçeyi iktisatlı kullanın. Yılın ikinci yarısı alacağız' sözlerine cevap verdi. Çavuşoğlu, "Hayrola, ne oluyor? Sizde mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda konuştu. Bütçe konuşmalarında kürsüye çıkan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Darbe beklentiniz mi var?"

Açıklamaları sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın "Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız." dediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz.

İyi Parti Milletvekili Erozan'dan tepki çeke sözler: Bütçeyi tasarruflu kullanın, yılın ikinci yarısında biz devralacağız
OYNAT 00:22
İyi Parti Milletvekili Erozan'dan tepki çeke sözler: Bütçeyi tasarruflu kullanın, yılın ikinci yarısında biz devralacağız
İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, bütçe görüşmeleri sırasında çıktığı kürsüde 'Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız.' ifadelerini kullandı. Erozan'ın bu sözlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Hayrola, ne oluyor? Sizde mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız?' sözleriyle tepki vermişti.


  • Yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız, neye göre devralacaksınız?" diye sordu.

Bakan Çavuşoğlu: 'Bütçeyi iktisatlı kullanın yılın ikinci yarısı alacağız' dediniz, hayrola darbe mi yapacaksınız?
OYNAT 00:36
Bakan Çavuşoğlu: 'Bütçeyi iktisatlı kullanın yılın ikinci yarısı alacağız' dediniz, hayrola darbe mi yapacaksınız?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM Genel Kurul'unda bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, İyi Parti Milletvekili Ahmet Erozan'ın 'Bütçeyi iktisatlı kullanın. Yılın ikinci yarısı alacağız' sözlerine cevap verdi. Çavuşoğlu, 'Hayrola, ne oluyor? Sizde mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız?' ifadelerini kullandı.

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