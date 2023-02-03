|
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan konsoloslukların kapatılmasına tepki: Maksatlı olduğunu düşünüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu konsoloslukların kapatılmasına tepki göstererek, "Bu açıklamalar ve bu kapatmalar maksatlı. Tam da bunu söyledik Büyükelçileri çağırarak. Konsoloslukları ya da büyükelçilikleri kapatırken, bizimle bunları paylaşmamak maksatlı. Türkiye'de terör tehdidi var mesajı var ise bu dostluğa da, müttefikliğe de sığmaz. Seçim öncesi Cumhur İttifakı'nı zora düşüreceklerini düşünüyorlarsa, halkımız bunu görür" dedi.

11:15 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'deki bazı konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.


Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

"Bazı batılı ülkelerin büyükelçilikleri konsolosluk birimleri dahil, hizmetleri durdurdular, hatta kapattılar. Terör tehdidi olduğunu söylüyorlar. Terör tehdidi varsa, müttefiksek, bu tehdidin nereden kaynaklandığını, bir yerden istihbarat geldi, bize bildirmeleri gerekmez mi? Somut bilgiler var, tehdit var, kapatıyoruz diyorlar. Peki, kimden geldi, nerede, kim yapacak? O konularda bilgi yok.

'SOMUT BİLGİ PAYLAŞIMI YOK'

Doğru olan bu bilgileri bize aktarmaları ve tehdit varsa bu saldırıya dönüşmeden önce bertaraf edilmeli. İçişleri Bakanlığımıza, istihbaratımıza soruyoruz, somut bilgi paylaşımı yok. Siz kapattınız da, bu saldırıya dönüştüğünde ne olacak, sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz? Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Elçileri bakanlığa çağırarak bunu söyledik. Bazı bakanlarla da görüştük.

'ATACAĞIMIZ ADIMLAR OLACAKTIR'

Elçilikleri, konsoloslukları kapatırken bizimle detayları paylaşmadan bu adımları atmaları maksatlı. Türkiye'de terör tehdidi var imajı vermek istiyorlarsa, bu dostluğa da sığmaz, müttefikliğe de sığmaz. AK Parti iktidarını, Cumhurbaşkanlığı iktidarını zor duruma düşürmek istiyorlarsa bunun da faydası yok. Büyükelçilerine verdiğimiz mesaj da budur. Bazı ülkelerin kapatma eylemine siz de katılın dediğini de biliyoruz. Bundan sonra somut belge paylaşmadan bu yöntemlere giderlerse bizim de atacağımız adımlar olacaktır, bu mesajı da kendilerine verdik."



#çavuşoğlu
#norveç
#ankara
2 saat önce
default-profile-img
Bakan Çavuşoğlu'ndan konsoloslukların kapatılmasına tepki: Maksatlı olduğunu düşünüyoruz
Antalya Uluslararası Havalimanı'na temizlik için rekor yatırım
Bakan Soylu'dan Amerika Büyükelçisi'ne sert tepki: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek
Olaylı Adana Demirspor - Fenerbahçe maçından kazanan çıkmadı
Şemdinli'de çığ düşme anı elektrik arıza ekiplerince görüntülendi
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Mironyuk'un evinde yapılan aramada yüklü miktarda para bulundu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.