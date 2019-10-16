Gündem Bakan Çavuşoğlundan Mecliste önemli açıklamalar Saldırmalarının nedeni yaşadıkları hayal kırıklığı
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Meclis'te önemli açıklamalar: Saldırmalarının nedeni yaşadıkları hayal kırıklığı

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin TBMM'yi bilgilendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugün bazı ülkelerin operasyondan çok rahatsız olmasının nedenini biliyoruz. Bu rahatsızlığın sebebi biz bu oyunu bozduk. Burada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Bize bu kadar saldırmalarının sebebi yaşadıkları hayal kırıklığıdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Meclis'i bilgilendirdi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye komşusu Suriye'deki siyasi çözüm sürecine olan desteği artırarak sürdürecektir.

TERÖR DEVLETİ OYUNUNU BOZDUK

  • Mücadelemizi adım adım sürdürdük. PYD/YPG terör örgütü müttefiklerinin desteğiyle giderek güçlenmekte, terör devleti kurmaktaydı. Biz oyunu bozduk.
  • Bazı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olmalarının sebebi kurmak istedikleri terör devleti oyununun bozulmasıdır. Bize bu kadar saldırmalarının sebebi yaşadıkları hayal kırıklığıdır.

DEAŞLILARI SERBEST BIRAKTILAR

YPG tünelleriyle teröristler topraklarımıza sızdı. Yüzlerce DEAŞ'lı tahliye edildi, otobüsleri YPG sağladı. YPG, bize saldırması için DEAŞ üyelerini serbest bıraktı. DEAŞ'a bize saldırması için para verdiler. Onlarca Arap köyü tarihsel dokusunu, demografik yapısını kaybetti.

Bir avuç terörist demografik mühendislik yaptı. PYD/YPG terör örgütü insanlığa karşı suç tanımında ne varsa hepsini hayata geçirdi. PKK ve türevlerini çok iyi tanıyoruz. Batı'nın ikircikli tavrını da çok iyi biliyoruz. Güvenli bölgenin oluşturulması konusunda ABD ile görüşmeler maalesef akim kaldı. Suriye'nin sınır bütünlüğü terör örgütlerini destekleyenlerin umrunda değil.

Harekatla ilgili Astana garantörlerine, BM'ye, Suriye'nin İstanbul'daki konsolosluğuna bilgi verdik. Barış Pınarı Harekatı'nın amacı bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamaktır. Adana Mutabakatı, terörün her türlüsüyle mücadele için hukuki temel sağlamaktadır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlıyız. Sadece terör unsurları hedef alınıyor. Terör örgütü sivillere saldırıyor. Türkiye'nin demografi değiştirme amacı yoktur.

DURUŞUMUZ NETTİR

Terör örgütü 700'den fazla havan saldırısı düzenledi, 20'den fazla sivil şehit oldu. Adana Mutabakatı terörün her türlüsüyle mücadele için hukuki temel sağlamaktadır. DEAŞ tutuklularının durumu önem arz ediyor. Tüm yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi en köklü çözümdür. Trump'ın iç siyasi baskıyla ülkemize karşı bazı adımlar attığını görüyoruz. ABD'nin tek taraflı politikaları ve kararlarıyla ilgili duruşumuz nettir. Böyle bir zamanda nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım ve tehdit kabul edilemez ve bizim kararlılığımızı etkileyemez. Söz konusu yaptırımlara da elbette karşılıklılık çerçevesinde gerekli cevabı da vereceğiz gerekli adımları da atacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Olsa olsa kınama yapabilirler
SPOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Olsa olsa kınama yapabilirler

Hulusi Akar'dan AK Parti Grup Toplantısında asker selamı
GÜNDEM
Hulusi Akar'dan AK Parti Grup Toplantısında asker selamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması: İhtimal vermek istemiyorum
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması: İhtimal vermek istemiyorum

YPG/PKK, Deyrizorlu Arapları savaşmaya zorladı aralarında çatışma çıktı: 10 Arap savaşçı yaralı
DÜNYA
YPG/PKK, Deyrizorlu Arapları savaşmaya zorladı aralarında çatışma çıktı: 10 Arap savaşçı yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse 7 düveli karşımıza alırız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse 7 düveli karşımıza alırız
Depremden ders aldık

Depremden ders aldık

Binasına güvenmeyen 32 bin kişi Alo 181'i aradı.
Erdoğan-Pence görüşmesi yarın

Erdoğan-Pence görüşmesi yarın

​Fahrettin Altun'dan dikkat çeken SkyNews açıklaması.
Uber için karar verildi

Uber için karar verildi

Haksız rekabet için açılan davada karar çıktı.
Biz bu oyunu bozduk

Biz bu oyunu bozduk

Meclis'e Barış Pınarı bilgilendirmesi: Saldırmalarının nedeni yaşadıkları hayal kırıklığı.
İhtimal vermek istemiyorum

İhtimal vermek istemiyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Havalimanında çalışana hakaretler yağdırmıştı.
Akar'dan<br>asker selamı

Akar'dan
asker selamı

​Grup toplantısı için salona girerken selamı çaktı.
Gerekirse 7 düveli<br>karşımıza alırız

Gerekirse 7 düveli
karşımıza alırız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında tüm dünyaya seslendi.
Havan saldırıları<br>neden engellenemiyor?

Havan saldırıları
neden engellenemiyor?

Uzmanlar, sınırdaki radarların nasıl çalıştığını anlattı.
Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

'Cennete<br>davet edildiniz'

'Cennete
davet edildiniz'

​İsrail'de koalisyon kurabilmek için ilginç vaatler.
​Twitter sansürü <br>bir 'siber savaş!'

​Twitter sansürü
bir 'siber savaş!'

​Twitter, Barış Pınarı Harekatını yazan Türk hesaplarını kısıtlıyor!
İncirlik ve Kürecik masaya gelebilir

İncirlik ve Kürecik masaya gelebilir

​Türkiye, ABD yaptırımlarına karşı hangi adımları atabilir?
24 kişi tutuklandı

24 kişi tutuklandı

​Barış Pınarı'na karşı sosyal medyada kara propaganda yapmışlardı.
'Fırtına' gürlüyor

'Fırtına' gürlüyor

​Fırtına obüsleri, Barış Pınarı'nda teröristlerin korkulu rüyası oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.