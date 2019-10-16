Bakan Çavuşoğlu'ndan Meclis'te önemli açıklamalar: Saldırmalarının nedeni yaşadıkları hayal kırıklığı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Meclis'i bilgilendirdi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye komşusu Suriye'deki siyasi çözüm sürecine olan desteği artırarak sürdürecektir.

TERÖR DEVLETİ OYUNUNU BOZDUK

Mücadelemizi adım adım sürdürdük. PYD/YPG terör örgütü müttefiklerinin desteğiyle giderek güçlenmekte, terör devleti kurmaktaydı. Biz oyunu bozduk.

Bazı ülkelerin Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olmalarının sebebi kurmak istedikleri terör devleti oyununun bozulmasıdır. Bize bu kadar saldırmalarının sebebi yaşadıkları hayal kırıklığıdır.

DEAŞLILARI SERBEST BIRAKTILAR

YPG tünelleriyle teröristler topraklarımıza sızdı. Yüzlerce DEAŞ'lı tahliye edildi, otobüsleri YPG sağladı. YPG, bize saldırması için DEAŞ üyelerini serbest bıraktı. DEAŞ'a bize saldırması için para verdiler. Onlarca Arap köyü tarihsel dokusunu, demografik yapısını kaybetti.

Bir avuç terörist demografik mühendislik yaptı. PYD/YPG terör örgütü insanlığa karşı suç tanımında ne varsa hepsini hayata geçirdi. PKK ve türevlerini çok iyi tanıyoruz. Batı'nın ikircikli tavrını da çok iyi biliyoruz. Güvenli bölgenin oluşturulması konusunda ABD ile görüşmeler maalesef akim kaldı. Suriye'nin sınır bütünlüğü terör örgütlerini destekleyenlerin umrunda değil.

Harekatla ilgili Astana garantörlerine, BM'ye, Suriye'nin İstanbul'daki konsolosluğuna bilgi verdik. Barış Pınarı Harekatı'nın amacı bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamaktır. Adana Mutabakatı, terörün her türlüsüyle mücadele için hukuki temel sağlamaktadır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlıyız. Sadece terör unsurları hedef alınıyor. Terör örgütü sivillere saldırıyor. Türkiye'nin demografi değiştirme amacı yoktur.

DURUŞUMUZ NETTİR

Terör örgütü 700'den fazla havan saldırısı düzenledi, 20'den fazla sivil şehit oldu. Adana Mutabakatı terörün her türlüsüyle mücadele için hukuki temel sağlamaktadır. DEAŞ tutuklularının durumu önem arz ediyor. Tüm yabancı teröristlerin ülkelerine geri gönderilmesi en köklü çözümdür. Trump'ın iç siyasi baskıyla ülkemize karşı bazı adımlar attığını görüyoruz. ABD'nin tek taraflı politikaları ve kararlarıyla ilgili duruşumuz nettir. Böyle bir zamanda nereden gelirse gelsin hiçbir yaptırım ve tehdit kabul edilemez ve bizim kararlılığımızı etkileyemez. Söz konusu yaptırımlara da elbette karşılıklılık çerçevesinde gerekli cevabı da vereceğiz gerekli adımları da atacağız.

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