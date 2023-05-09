Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili yabancı basında yer alan haberleri "aptalca" ve "akılsızca" olarak nitelendirerek, "Türk milletini tanısalar bu tür başlıkların, bu yönlendirmelerin ters tepeceğini bilirler." dedi. Bu seçimlerin ilk defa Yunanistan'da iç politika malzemesi olarak kullanılmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Pozitif atmosferi devam ettirmek istiyor olabilir ama bu yıllardır devam eden sorunları çözmediğimiz sürece bu pozitif atmosferin kalıcı olması mümkün değil." ifadelerini kullandı.