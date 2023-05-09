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Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla 10 Mayıs’ta Moskova’da düzenlenecek dörtlü toplantıya katılmak üzere 9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde Rusya’yı ziyaret edecek. Türkiye, Rusya, İran ve Esed rejimi arasında yarın Moskova'da düzenlenecek 4'lü toplantıda, rejim ile ilişkilerin normalleşmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı bildirildi.

15:40 . 9/05/2023 الثلاثاء
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun 4'lü toplantıya katılmak üzere bugün ve yarın Rusya'yı ziyaret edeceği duyuruldu.


Açıklamada, söz konusu toplantıda, ilişkilerin normalleştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ve terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşleri de dahil olmak üzere insani konuların ele alınmasının planlandığı belirtildi.


Bakan Çavuşoğlu'nun toplantı kapsamında ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.


#Mevlüt Çavuşoğlu
#Dışişleri Bakanı
#rusya
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