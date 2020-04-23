Bakan Çavuşoğlu'ndan sürpriz: Makamını şehit oğluna devretti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuğunu video konferansla bağlandığı Antalya'da şehit çocuğu Taha Göktürk Nazilli'ye devretmesi, aileyi gururlandırdı. Anne Ayşegül Nazilli, "O kadar mutluyum ki aynı zamanda gururluyum. Bakanımıza böyle bir imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 23 Nisan 2020, 19:12 Son Güncelleme: 23 Nisan 2020, 19:27 AA