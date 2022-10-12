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POLİTİKA

Bakan Dönmez: Türkiye'nin enerji merkezi olması teknik olarak mümkün

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın enerji kaynaklarının sevkiyatı için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlamaya yönelik teklifinin değerlendirilebileceğini belirtti. Dönmez, "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün."

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Haber Merkezi AA
Bakan Dönmez: Türkiyenin enerji merkezi olması teknik olarak mümkün
Fatih Dönmez

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, başkent Moskova'daki "Rus Enerji Haftası" kapsamında düzenlenen "Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor?" başlıklı oturumda konuştu.

Putin'in, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik enerji kaynakları için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayabileceğine yönelik teklifini değerlendirmek için erken olduğunu dile getiren Dönmez, "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

  • Dönmez, TürkAkım boru hattının da bu projelerden biri olduğuna işaret ederek, "Şu anda Akkuyu'da devam eden önemli bir nükleer güç santrali projemiz var. Rusya ile ilişkilerimiz sadece enerji değil, çok farklı alanlarda devam ediyor. Bunlar oturup konuşup değerlendirilmesi gereken hususlardır." ifadelerini kullandı

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