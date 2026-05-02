Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali 26 şehri kapsayan büyüklüğe ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz ay Şanlıurfa ile başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ikinci durağı Aydın oldu. 2-10 Mayıs tarihleri arasında konserlerden sergilere, gastronomiden çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir içerikle gerçekleştirilecek olan festival kapsamında açılış töreni düzenlendi. Bu kapsamda Aydın’a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin tarihi ve antik kentleri ile açık hava müzesi konumundaki Aydın’da olmasının ayrı bir önemi olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2021’de İstanbul’da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başladığını, kısa sürede gelişip yayıldığını belirten Bakan Ersoy; "Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl itibariyle tam 26 şehri kapsayan büyüklüğe ulaşmıştır. Bugün etkinliklerin başladığı Aydın ile birlikte Mersin, Eskişehir, Sakarya, Ordu ve Kahramanmaraş’ta artık dünyanın en büyük, en uzun soluklu ve en kapsamlı kültür-sanat festivalinin birer parçası, birer sahnesidir. Bu öyle bir festival ki yaşınız, ilgi alanlarınız, zevkleriniz ve beklentileriniz ne olursa olsun muhakkak ki onları karşılayacak, size hitap edecek etkinlikler bulacaksınız. 2021’de İstanbul’dan çıktığımız bu yolda bugün 7 bölge ve 26 şehre ulaşmışsak, bundan önceki 5 yılda milyonları bu festival çatısı altında buluşturmuşsak, işte bu çeşitlilik sayesindedir. 9 gün boyunca hayatınıza, zengin deneyimler, yeni sanatsal değerler, farklı konularda bilgiler, yöresel tatlar ve en nihayetinde keyifle hatırlayacağınız güzel hatıralar katacaksınız. Hayırlı olmasını diliyor; sizleri ailecek festivalimize bekliyoruz" dedi.





"İç turizm hareketine ivme kazandırılmaktadır"





Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni, insanımızın sosyal hayatına, yerelden ulusal ve uluslararasına uzanan sanat ve kültür uygulamalarıyla büyük bir hareketlilik getirmek, sanatçıya, sanat üretimine destek vermek; mutfaktan el ve sahne sanatlarına geleneksel değerlerimizi korumak ve yaşatmak, kültür varlıklarını ve turizm ürünlerini öne çıkararak tanıtımlarını sağlamak ve neticede kültür turizmi temelinde yoğun bir insan hareketini mümkün kılarak şehirlerin ekonomisine kazanç, insanımızın refahına fayda sunmak için hayat geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada, çevre illerden gelen vatandaşlarımızla birlikte festival süresince oteller, restoranlar ve yerel işletmeler yoğun talep görmekte, esnafımız için ciddi bir kazanca vesile olunmaktadır. Şehirlerin kültür, sanat ve turizm potansiyeli en güçlü şekilde gözler önüne serilmekte, markalaşma sağlanmakta ve iç turizm hareketine ivme kazandırılmaktadır. Kültür ve sanat etkinliklerinin sınıfsal bir ayrıcalık olduğu anlayışı tamamen yıkılmakta; her kesimden insanımız bir ve beraber bu zengin, eğlenceli, öğretici dünyadan heybesini gönlünce doldurmaktadır. Bundan sonrası için de kazanımlarımızı koruyarak bütün bu değer ve faydaların sürekliliğini tesis edecek; yeni şehirlerimizi Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne dahil ederek bu çok yönlü kazançların ülkemizin geneline mümkün olduğunca yayılmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Geniş bir etkinlik yelpazesinde sizleri ağırlayacağız"





Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Aydın’da 10 farklı noktada vatandaşlar için 43 farklı başlıkta 177 etkinliğin hazırlandığını ifade eden Bakan Ersoy; "Konserler, temsiller, sergiler, atölyeler, söyleşiler, film gösterimleri gibi geniş bir etkinlik yelpazesinde sizleri ağırlayacağız. Tekstil Park’a ana sahnemizi kurduk. Ferhat Göçer, Hande Ünsal, Emre Altuğ, Madrigal, Demet Akalın, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Sefo ve Buray konserleri burada gerçekleştirilecek. Çocuk köyümüz de yine Tekstil Park’ta olacak. Küçük misafirlerimizi birbirinden eğlenceli ve öğretici faaliyetlerle buluşturacağız. Her biri ecdadımızın Haremeyn’e duyduğu derin sevgi ve hürmetin birer nişanesi olan eserleri ‘Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri’ sergisi ile sizlerle buluşturuyoruz. Bu özel seçki, mukaddesatımıza sahip çıkma noktasında Osmanlı’nın sarsılmaz iradesini, bu yolda çizdiği had ve edep çizgisini ve emanet bilincini tecrübe etmenizi sağlayacaktır. Tabii Aydın gibi medeniyetlerin nakış nakış işlediği bir coğrafyanın zenginliğine festivalimizde yer vermemek düşünülemez. Aydın ilinde yer alan antik kentlere eşsiz bir yolculuk sanatseverleri bekliyor" dedi.





"Kültür merkezimizin Aydınlıların kültür-sanat hayatına değer katmasını temenni ediyorum"





Atilla Koç Kültür Merkezi’nin de açılışını yapan Bakan Ersoy; "Son olarak yeni hali ve yeni adıyla Aydın Atilla Koç Kültür Merkezi’nin de şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Ocak 2025 itibariyle başlayan güçlendirme ve onarım çalışmaları tamamlanmış, büyük tiyatro salonu 464 kişi, küçük tiyatro salonu ise 200 kişi kapasitesine ulaşmıştır. Fuaye alanları da resim sergisi ve görsel sanatlara ev sahipliği yapacaktır. Aydın’ın yenilenen bu kültür-sanat yuvasına, bu toprakların yetiştirdiği çok değerli siyasetçi ve bürokrat, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Atilla Koç’un adının verilmesi de son derece isabetli olmuştur. Başhekim ve tiyatro oyunlarıyla halkımızın büyük teveccühünü kazanmış olan Dr. Hidayet Sayın’ın ismi ise büyük tiyatro salonumuza verilmiştir. Aydın Valiliğimize güçlü iş birlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Festivalimizin de etkinlik alanlarından biri olan Kültür Merkezimizin Aydınlıların kültür-sanat hayatına değer katmasını, zenginleştirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.





"Aydın, binlerce yıllık medeniyetin taşıyıcısıdır"





Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Bugün tarih boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan Aydın’ımızda Türkiye Kültür Yolu Festivali vesilesi ile bir aradayız. 2021 yılında güçlü bir vizyonla başlayan festival, ülkemizin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtan saygın bir markaya dönüşmüştür. Aydın yalnızca şehir değil, binlerce yıllık medeniyetin taşıyıcısıdır. Köklü mirası korumayı gelecek kuşaklara aktarımını asli sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla kültür sanat alt yapımızı güçlendiriyor, şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Kültür Yolu Festivalimiz, Aydın’ın zengin dünyasını çağdaş teknoloji ile buluşturan kültürel bir şölen olacaktır. Tralleis’ten Nysa’ya uzanan antik kentlerimizden yankılanan ezgiler, bu toprakların yaşayan bir kültür olduğunun göstergesidir. Biliyoruz ki, medeniyetimizin en güçlü teminatı kültürü ile bağ kurmuş nesiller olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle festivalin Aydın’ımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Biz sadece nazik olmak değil nazenin olmak mecburiyetindeyiz"





Adının verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç; "Biz Allah’a şükreden bir inancın sahibiz. teşekkür etmek, anmak ve anılmak güzel şeydir. biz sadece nazik olmak değil nazenin olmak mecburiyetindeyiz. her şey incelikten kırılırmış, insanoğlu kabalıktan kırılır. Bizleri bir araya getiren bize bazı makamları münasip gören Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım" dedi.



