Bakan Ersoy ve Bakan Özer Malatya'da: Market ve eczanelerin yarısı açıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Müberra Kocaoğlu, doğum günü olan 6 Şubat'ta kızı Nil Küleç (33) ve damadı Yakup Küleç'i (36), merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki depremde kaybetti. Çiftin 1,5 yaşındaki kızları Zümra Umay ise yaralandı. Müberra Kocaoğlu, "Benim doğum günüm onun ölüm yıl dönümü oldu. Bir anne buna nasıl dayansın" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Nil Küleç’in babası Ahmet Kocaoğlu ise, "Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Bu yaşta başıma geldi. Çok zor bir durum. Kızımı gördüğümde yüreğim paramparça oldu. Allah inşallah torunumuzu bize bağışlar" dedi.