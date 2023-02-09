Bakan Ersoy ve Bakan Özer Malatya'da: Market ve eczanelerin yarısı açıldı

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Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından satır başlıkları;
Malatya’da marketler ve eczanelerin yarısı açıldı. Rutin sağlık taramalarına başlandı. Doğanşehir Devlet Hastanesi pazar günü yeniden hizmet verecek. Bugün itibarıyla hayat normalleşmeye dönecek, konteyner kentlerin kurulumuna başlıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarından satır başlıkları;
Mahalle aralarına ve köylerine ulaşıyoruz. 10 ilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurt, okul ve pansiyonlarda 450 bin vatandaşımızı barındırıyoruz.
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