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Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile telefonla görüştü: Kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilim ele alındı. Bakan Fidan, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti.

17:13 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:43 - 12/08/2024 Pazartesi
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini söyledi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın, Blinken ile karşı tarafın talebi üzerine telefonda görüştüğünü belirtti.



Görüşmede, İsrail ile Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilimin ele alındığı vurgulanan paylaşımda, "Sayın Bakanımız, Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye'nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail'in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi" ifadesine yer verildi.


'İsrail üzerinde baskı kurulmalı'

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Hamas‘ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirttiğinin altı çizilerek, "Sayın Bakanımız, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti" bilgisi verildi.


Fidan'ın ayrıca bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu söylediği aktarılan paylaşımda, Blinken'a, İsrail'in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.


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