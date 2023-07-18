Bakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Bakanı Fidan, Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında, BM Genel Sekreteri Guterres ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonla görüştü.

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşmasına ilişkin son gelişmeler ele alınmıştır"

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İstanbul Tahıl Anlaşmasına ilişkin son gelişmeler ele alınmıştır"

Lavrov ile yapılan görüşmede ise İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere Rusya'dan büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alındı.