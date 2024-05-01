|
Gündem

Bakan Fidan duyurdu: Türkiye UAD davasına müdahil oluyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan Türkiye'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasına müdahil olma kararı aldığını duyurdu.

Lokman Özdemir
15:34 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 22:40 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Retno Marsudi - Hakan Fidan
Retno Marsudi - Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile ortak basın toplantısı düzenledi.


Bakan Fidan Türkiye'nin Güney Afrika'nın Gazze'de savaş suçu işleyen terör devleti İsrail'e karşı açtığı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) soykırım davasına müdahil olma kararı aldığını duyurdu.


İşte Fidan'ın açıklamaları;

Endonezya ile Filistin konusundaki tutumlarımızın aynı olduğunu görmekten memnunuz. Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması için önemli çalışmalarda beraber yer aldık.


Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanımaya yakın olduklarını söylemesi umut vericidir.


Bu insanlık dışı duruma hep beraber dur dememiz gerekiyor.


21.Yüzyılda Gazze'de açlıklar yaşanırken, siviller hedef alınırken uluslararası toplum ne bekliyor. Bir tercih ile karşı karşıyız. Ya insanlıktan yana olacağız ya da suçların bedeline ortak olacağız.


Gazze'de akan kan sadece Filistinlilerin kanı değildir. İsrail'in saldırıları vicdanlarda yargılanmakta ve mahkum edilmektedir.


"Davaya müdahil olma kararı aldık"


Türkiye olarak Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı davaya müdahil olma kararı aldık.


Türkiye olarak Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Endonezya ile birlikte Filistin'i savunmaya devam edeceğiz.




#Hakan Fidan
#Ankara
#Endonezya
7 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EYT'den emekli olamayanlara yeni emeklilikl var mı, gelecek mi? 1800, 3600, 4500, 5400 prim günle emeklilik şartları neler?