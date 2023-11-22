Bakan Fidan Gazze için Londra ve Paris'te temaslarda bulundu: Hedef tam ateşkes olmalı

Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın yer aldığı temas grubu, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'la Londra'da bir araya geldi.

Macron heyeti kabul etti

Heyet, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından da kabul edildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile de görüşen heyet, Paris ve Londra'daki temaslarında Gazze'de bir an önce tam ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanmasının önemine dikkati çekti.

"Gazze'ye insani yardım, gıda, su, yakıt ve elektrik ulaştırılmalı"

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyelerinin ve uluslararası toplumun bu yönde etkili ve acil önlemler almasının, İİT ve Arap Birliği ülkeleri için bir öncelik olduğunu belirten heyet, Gazze'ye insani yardım, gıda, su, yakıt ve elektrik ulaştırılması için güvenli geçişlerin ivedilikle sağlanması gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerde İsrail'in suçlarına göz yumulmaması gerektiğini vurgulayan heyet, İsrail üzerinde nüfuzu olan tüm ülkeleri, uluslararası hukuka uygun davranmaya, kapsamlı barış ve iki devletli çözüm için harekete geçmeye çağırdı, kalıcı ve kapsamlı bir barış için hep birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Bakan Fidan: Hedef tam ateşkes olmalı

Bakan Fidan, İİT ve Arap Birliğini temsil eden temas grubunun, Londra ve Paris'te yaptığı görüşmelerde, "Gazze'de hedef tam ateşkes olmalı. İsrail üzerinde nüfuz sahibi ülkeler kalıcı barış için baskı yapmalı." dedi.

Temas grubu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım'da düzenlenen İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi'nde Türkiye'nin öncülük ettiği çabalarla temas grubu kuruldu.

Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Endonezya, Nijerya ve Filistin Dışişleri Bakanlarıyla İİT Genel Sekreteri'nden oluşan heyet, Gazze'deki insani krizin önüne geçilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi 5 ülkeye ziyaretlerde bulunuyor.

Bu amaçla heyet ilk olarak 20-21 Kasım'da Çin'in başkenti Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmüştü.

Heyet dün de Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelmişti.

Temas grubu her iki ülkenin de İsrail üzerindeki nüfuzlarını kullanarak Gazze'de tam ateşkes için harekete geçmelerini istemişti.







