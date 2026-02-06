Bakan Fidan Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.
Görüşmede, bölgesel gelişmeler ele alındı.
#Hakan Fidan
#Katar Başbakanı
#Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani