Bakan Fidan Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.

