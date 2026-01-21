Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze Kurulu'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak

13:41 21/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Kurulu'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından gazetecilerin Gazze Kurulu ile ilgili sorusunu yanıtladı.

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Kurulu davetine ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, söz konusu kurula Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılacağını söyledi.


Gazze Barış Kurulu

Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak kurulan "Barış Kurulu" üyeleri ile geçiş sürecini yönetecek olan "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi" başkanını açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze'de barış planına atıf yapılarak, ikinci aşamaya geçildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, bu aşamanın önemli bir parçası olarak Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin kurulduğu ve komiteye Filistin Yönetimi'nin eski Planlama Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaat'ın başkanlık edeceği duyuruldu.



