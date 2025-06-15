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Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

14:3615/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
DHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma ve yaşanan gerilimin muhtemel küresel ve bölgesel yansımaları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma ve yaşanan gerilimin muhtemel küresel ve bölgesel yansımaları ele alındı.


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