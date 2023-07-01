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Bakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faisal bin Farhan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İslam düşmanlığıyla mücadele ve bölgesel konular ele alındı.

13:22 . 1/07/2023 Cumartesi
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Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevikadışı Faisal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevikadışı Faisal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda konuştu.


Görüşmede, Kurban Bayramı’nın ilk gününde İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına ilişkin yarın Cidde’de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısı hazırlıkları ele alındı.


Taraflar, İslam düşmanlığıyla birlikte mücadele edilmesi ve bölgesel konularda işbirliği hususlarını da görüştü.





#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Faisal bin Farhan
#Suudi Arabistan
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