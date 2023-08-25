|
Gündem

Bakan Fidan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü. Fidan’ın ziyaretinde Tahıl Anlaşması’nı tekrar yürürlüğe sokmanın yollarını Ukraynalı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

15:37 . 25/08/2023 الجمعة
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak temaslarının ardından Ukrayna’ya geçti. Bakan Fidan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarına başladı. Dışişleri Bakanı Fidan, Kiev temaslarında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili konular ele alındı.

Fidan’ın ziyaretinde Tahıl Anlaşması’nı tekrar yürürlüğe sokmanın yollarını Ukraynalı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.



#Ukrayna
#Rusya
#Kiev
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
10 GB ücretsiz internette müjdeli haber geldi: Operatörlerden teklif alma aşamasına gelindi