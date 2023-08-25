Bakan Fidan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak temaslarının ardından Ukrayna’ya geçti. Bakan Fidan, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de temaslarına başladı. Dışişleri Bakanı Fidan, Kiev temaslarında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili konular ele alındı.
Fidan’ın ziyaretinde Tahıl Anlaşması’nı tekrar yürürlüğe sokmanın yollarını Ukraynalı yetkililerle görüşmesi bekleniyor.