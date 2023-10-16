Bakan Fidan yarın Lübnan'a gidiyor

"Sayın Bakanımız, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib'in davetine icabetle 17 Ekim 2023 tarihinde Lübnan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir"