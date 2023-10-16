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Bakan Fidan yarın Lübnan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Lübnan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

17:48 . 16/10/2023 Pazartesi
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (arşiv)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib’in davetine icabetle 17 Ekim’de Lübnan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"Sayın Bakanımız, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib'in davetine icabetle 17 Ekim 2023 tarihinde Lübnan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir"
denildi.






#Hakan Fidan
#Lübnan
#Dışişleri Bakanlığı
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