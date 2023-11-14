Bakan Fidan'dan BM Koordinatörü ile Gazze görüşmesi: Acilen tam ateşkes sağlanmalı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze'deki insanlık dramının ele alındığı görüşmede, Bakan Fidan, yaşananların iki devletli çözümü hayata geçirmenin şart olduğunu herkese gösterdiğini vurguladı.

Bakan Fidan, Filistin meselelerinin çözümünün BM kararları ve kabul edilen uluslararası parametreler çerçevesinde mümkün olabileceğini hatırlatarak, "Acilen tam ateşkes sağlanmalı. Akabinde de kalıcı ve adil bir barışın tesisi için harekete geçilmeli." dedi.