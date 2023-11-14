|
Gündem

Bakan Fidan'dan BM Koordinatörü ile Gazze görüşmesi: Acilen tam ateşkes sağlanmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile Gazze'deki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gazze'de yaşananların iki devletli çözümü hayata geçirmenin şart olduğunu kanıtlar nitelikte olduğunu vurgulayan Fidan, ''Acilen tam ateşkes sağlanmalı. Akabinde de kalıcı ve adil bir barışın tesisi için harekete geçilmeli'' ifadelerini kullandı.

19:11 - 14/11/2023 Salı
AA
Fidan, görüşmede, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesinde alınan kararların takipçisi olacaklarını da kaydetti.

Fidan, görüşmede, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesinde alınan kararların takipçisi olacaklarını da kaydetti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze'deki insanlık dramının ele alındığı görüşmede, Bakan Fidan, yaşananların iki devletli çözümü hayata geçirmenin şart olduğunu herkese gösterdiğini vurguladı.

Bakan Fidan, Filistin meselelerinin çözümünün BM kararları ve kabul edilen uluslararası parametreler çerçevesinde mümkün olabileceğini hatırlatarak, "Acilen tam ateşkes sağlanmalı. Akabinde de kalıcı ve adil bir barışın tesisi için harekete geçilmeli." dedi.

Görüşmede, yaşanan insani trajedinin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Fidan, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.


#Hakan Fidan
#BM
#Dışişleri Bakanlığı
#Gazze
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekliye müjde sabah geldi! Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na ödeniyor...