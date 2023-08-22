Bakan Fidan'dan BM'ye Pile Yolu tepkisi: Tarafsızlığını yitirdiğine inanıyoruz

"KKTC’yi her alanda sonuna kadar desteklemekteyiz. Kıbrıs Türkleri'nin haklı mücadelesini, dünya çapında tanınması için var gücümüz ile çalışmaktayız. BM’nin adadaki bazı uygulamalarını, BM’nin kuruluş ruhu ile uyuşmadığını göstermiş oldu. BM'nin tarafsızlığını bu olayda yitirdiğine inanıyoruz."