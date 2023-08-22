Bakan Fidan'dan BM'ye Pile Yolu tepkisi: Tarafsızlığını yitirdiğine inanıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile ortak basın toplantısı düzenledi.
KKTC'de BM ile yol gerilimi hakkında konuşan Fidan şunları söyledi:
- "KKTC’yi her alanda sonuna kadar desteklemekteyiz. Kıbrıs Türkleri'nin haklı mücadelesini, dünya çapında tanınması için var gücümüz ile çalışmaktayız. BM’nin adadaki bazı uygulamalarını, BM’nin kuruluş ruhu ile uyuşmadığını göstermiş oldu. BM'nin tarafsızlığını bu olayda yitirdiğine inanıyoruz."
'Hem AB hem bölgemize yeni fırsatlar sunuyor'
Bakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ilişkin de değerlendirme yaptı. Fidan "Hem AB hem de bölgemize yeni fırsatlar sunmakta. Yeni fırsat penceresinin kapanmadan Avrupalı liderler tarafından kullanılmasını tavsiye ediyorum." dedi.