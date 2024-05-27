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Bakan Fidan'dan Brüksel'deki zirvede tüm dünyaya çağrı: Filistin Devleti'ni tanıyın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "Uluslararası Ortaklar Toplantısı" ve "Filistin'in Tanınması Meselesi Dahil İki Devletli Çözümün Uygulanması" toplantısına katıldı. Toplantı aracılığıyla başta katılan ülkeler olmak üzere tüm dünyaya mesajlar aktaran Bakan Fidan, daha fazla ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması için çabaların artırılmasına dikkati çekerek, Filistin'i tanımayı ertelemenin, sorunu çözmeyeceği ve bunun İsrail'e daha fazla zaman kazandırdığını belirtti.

00:38 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:41 - 27/05/2024 Pazartesi
AA
Hakan Fidan
Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Filistin konusundaki temasları kapsamında düzenlenen toplantılarda, daha fazla ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması için çabaların artırılmasına dikkati çekerek, Filistin'i tanımayı ertelemenin, sorunu çözmeyeceği ve bunun İsrail'e daha fazla zaman kazandırdığı mesajını verdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Brüksel'de Filistin konusundaki temasları çerçevesinde düzenlenen "Uluslararası Ortaklar Toplantısı" ve "Filistin'in Tanınması Meselesi Dahil İki Devletli Çözümün Uygulanması" toplantısında mesajlar aktardı.

İlk toplantıda, Filistin'e yönelik yardımlarını sürdüren ülke ve kurumlar bir araya geldi ve toplantıda Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, hükümetinin öncelikleri ve planları hakkında sunum yaptı, beklentilerini uluslararası ortakların dikkatine sundu.

Türkiye'den zirvede Filistin mesajları

İkinci toplantıda da İsrail-Filistin meselesine siyasi çözüm bulunmasına ve iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin teşkiline yönelik çabalar ele alındı.

Toplantıda, Türkiye de bazı mesajlar verdi.

Bakan Fidan, İsrail'in, Filistin'in gelirlerini dondurmasının Filistin Yönetimi'ni baskı altında tutma yollarından biri olduğuna, bu yüzden, Filistin Yönetimi'nin sürdürülebilir finansmanının sağlanması gerektiğine işaret etti.

"Dengesizliğin acı bir göstergesi"

İsrail'in, Binyamin Netanyahu'nun fundamentalist hükümeti yönetiminde Filistinlileri yok etme ve ortadan kaldırma planlarını her ne pahasına olursa olsun tamamlamaya kararlı olduğunun altını çizen Fidan, bu acımasız imha planının, Gazze'den Batı Şeria'ya ve Doğu Kudüs'e doğru ilerlediğini aktardı.

Fidan, Oslo Anlaşması'ndan bu yana Filistin için sarf edilen tüm çabaların takdir edildiğini belirterek, bugüne kadar benimsenen yaklaşımda ısrarcı olunması halinde farklı bir sonuç alınamayacağını dile getirdi.

Filistinlilere yardım adı altında yapılanları işkence altındaki bir insanın serumla zar zor hayatta tutulmasına benzeten Fidan, Oslo'dan bu yana uluslararası toplumun Filistin'i bir "hükümet" olarak değil de bir "yönetim" olarak adlandırmayı tercih ettiğini hatırlattı. Fidan, bunun bile başlı başına dengesizliğin acı bir göstergesi olduğunu ve İsrail işgalinin devamına yol açtığını ifade etti.

"Filistin kendi kurumlarına sahip olmalı"

Tüm bunların üstesinden gelmek için Filistin'in tam teşekküllü bir devlet olarak faaliyet göstermesine izin verilmesi gerektiği mesajını aktaran Fidan, Filistin'in kendi sistemini yürütmek için kendi kurumlarına sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Hakan Fidan, daha fazla ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması için çabaların artırılması ve Filistin'in tanınması için İsraillilerin Filistinlilerle görüşmesinin beklenmemesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Fidan, tanımayı ertelemenin, sorunu çözmeyeceğine, bunun sadece İsrail'e daha fazla zaman kazandıracağına da dikkati çekti.


Terör devleti İsrail Refah'taki çadır kentte katliam yaptı: Onlarca insan diri diri yandı!

Terör devleti İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'operasyonları durdur' kararına rağmen Refah'ı hedef aldı. Yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı bombalayan katil İsrail'in saldırısında 40 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Refah kentinde bu sayıda ölü ve yaralıyı barındırabilecek hastane bulunmadığından ambulans ekipleri ölü ve yaralıları taşıma konusunda güçlük çekiyor" ifadesi kullanıldı. Alçak saldırıya dünya ateş püskürürken, soykırım savunucuları ise yine arka çıktı. Al Jazeera, "İnsanlar diri diri yandı!" diyerek saldırının boyunu açıklarken ABD ve Almanya ise İsrail'i aklamaya çalıştı. Alman devlet kanalı ARD'ye bağlı Tagesschau, saldırının terör operasyonu olduğunu açıkladı.


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#Hakan Fidan
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