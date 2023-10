Bakan Fidan'dan Gazze'deki Türk vatandaşları ile ilgili açıklama: 300 civarında vatandaşın 30'u tahliye edildi çalışmalar sürüyor

“Türkiye olarak Mısır’ın gerek tarihsel planda Filistin davasına verdiği desteği gerek Refah Sınır Kapısı dolasıyla Gazze’deki masum kardeşlerimizin insani ihtiyaçlarının giderilmesindeki rolünü her zaman önemsedik. Bugün de görüşmelerimiz buna imkan tanıdı. Filistin sorunu, Türkiye ve Mısır’ın ortak duruşa sahip olduğu bir konudur. 7 Ekim’den bu yana yaşananlar uzun zamandır emsali görülmemiş gelimelerdir. Masum sivilleri hedef alan saldırıları ve sivil can kayıplarını elbette reddediyoruz, kınıyoruz.

Türkiye olarak geldiğimiz noktada 4 hususun önem arz ettiğini düşünmekteyiz. Her şeyden evvel, her taraftan olursa olsun sivil can kayıplarının önüne geçilmelidir. Bazı devletlerin, İsrail’in Gazze’de ayrım gözetmeksizin yaptığı misillemeleri adeta haklı bir müdahale gibi göstermeye çalıştığını görmekteyiz. Böylesine çarpık ve gayri insani bir yaklaşım sadece ve sadece daha fazla şiddete, daha fazla masum can kaybına yol açar.