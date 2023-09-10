Bakan Göktaş: Huzurevlerimizdeki 1923 yaşlımıza dijital okuryazarlık eğitimi verildi

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyonu doğrultusunda yaşlı vatandaşların gelişen dünyaya uyum sağlamaları amacıyla dijital becerilerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Dijitalleşmenin günlük hayat içerisinde giderek yaygınlaştığı günümüzde, yaşlı bireylerin ihtiyaç duyacağı teknolojik yaklaşımları tanımaları, öğrenmeleri ve kullanmaları her zamankinden daha büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda bakanlık olarak yaşanan güncel ve teknolojik gelişmelerle her türlü ihtiyacın çevrim içi yollarla sağlanmasıyla beraber Yaşlılarda Dijital ve Finansal Okuryazarlık eğitimleri çalışmalarına hız verdik" dedi.





'Dijital okur yazarlık eğitimlerine devam edeceğiz

Yaşlı bireyler ve ailelerinin sosyal hayata katılımlarını artırmak, bağımsız yaşam becerilerini dijital teknolojik enstrümanlar ile geliştirmek, yaşam kalitelerini artırmaya yönelik uygulamaları teşvik etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti: "Yaşlı bireylerin dijital ve finansal okuryazarlık yetkinliklerine yönelik hazırlanan eğitim programımız ilk olarak pilot il seçilen İstanbul'daki 5 huzurevinde 2021 yılında başladı. Daha sonra geliştirilen programlarla hız verilen eğitimler kapsamında bugüne kadar 43 ildeki huzurevi ve çeşitli merkezlerde toplam 1923 yaşlımıza Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimi verildi. Yaşlı bireylerin ihtiyaç duyacağı teknolojik yaklaşımları tanımaları, öğrenmeleri ve kullanmaları amacıyla bakanlığımıza bağlı huzurevlerinden hizmet alan yaşlılarımıza yönelik dijital okuryazarlık eğitimlerine devam edeceğiz. Kuruluşlarımızdan hizmet alan yaşlılarımızın gönüllü olarak katıldığı ücretsiz eğitimleri diğer illerimizde de yaygınlaştırılarak sürdürmeyi hedefliyoruz."





'10 Dijital bahar odası hizmet veriyor'

Göktaş, bakanlığa bağlı huzurevlerinden hizmet alan yaşlıların dijital okuryazarlığını geliştirmek ve teknolojiye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için hazırlanan 'Dijital Bahar Projesi' kapsamında ise mevcut durumda Ankara, İstanbul, Aydın, Bursa, İzmir, Osmaniye, Samsun, Erzincan illerindeki 9 huzurevimizde 10 Dijital Bahar Odası'nın hizmet verdiğini bildirdi. Göktaş, "Teknoloji odalarımız, huzurevi sakinlerine sevdikleriyle bir araya gelme imkanını tanıyor. Büyüklerimizin bu odalarda teknolojik araçları ve interneti aktif kullanarak uzaktaki sevdikleriyle görüşebilmesi, buluşabilmesi, sesini duyabilmesi, görüntüsünü görebilmesi bizi de mutlu ediyor" dedi. (DHA)



















