Bakan Göktaş: Kadınların gücü ve üretkenliğiyle ülkemiz büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerleyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasında bin 17 gencin kamudaki görevine başladığını duyurdu. Göktaş, "2023 yılında korumamız altındaki çocuklarımızdan 319'u üniversiteye yerleşti. Çocuklarımızın okul başarısıyla birlikte sanat ve spor alanındaki ilgilerini de teşvik ediyoruz. Bugün itibarıyla 20 milli, bin 557 lisanslı ve 3 bin 960 lisanssız sporcu çocuğumuz var. 2 bin 670 çocuğumuz, çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunuyor" dedi.