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Bakan Göktaş'tan şehit oğluna doğum günü sürprizi: İmzalı forma hediye etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit Yüzbaşı Alper Kocaman'ın oğlu Alp Kocaman'ın doğum günü için aileye ziyarette bulundu. Alp Kocaman'a sürpriz yapan Göktaş, kendisine doğum günü hediyesi olarak Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı formayı hediye etti.

21:55 - 7/11/2023 الثلاثاء
Güncelleme: 22:56 - 7/11/2023 الثلاثاء
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi sağlayacak Aile ve Gençlik Bankası'nın yeni yıldan önce kurulacağını söylemişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere faizsiz kredi sağlayacak Aile ve Gençlik Bankası'nın yeni yıldan önce kurulacağını söylemişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Kocaman'ın oğlu Ata Alp Kocaman'a Galatasaraylı futbolcular tarafından imzalanan forma hediye etti.

Ata Alp'e yeni yaşının mutluluk ve başarı getirmesi dileğinde bulunan Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, her fırsatta ziyaret ediyoruz. Onların bize bıraktıkları emanetlerine her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



#Mahinur Özdemir Göktaş
#Ata Alp Kocaman
#Yüzbaşı Alper Kocaman
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