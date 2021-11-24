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ANKARA

Bakan Gül duyurdu: Açık görüşler 1 Aralık'ta başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla, açık görüşlerin uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacağını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Gül duyurdu: Açık görüşler 1 Aralıkta başlıyor
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Gül, pandemi süresince adliyelerde alınan önlemleri anlatarak, "Salgın sebebiyle ilk kez yargıya ara verildi. Cumhuriyet tarihinde bu bir ilk. Daha geçen hafta adliye çalışanı hakim toplam 5 arkadaşımızı koronavirüsten kaybettik. Tüm bunlara rağmen adaleti ayakta tutmaya kalkan bir yapı var. COVID-19 süresince cezaevinde hükümlülerin, personelin sağlığı düşünülerek Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleriyle düzenlemeler, uygulamalar yaptık. 'Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluyla koordineli olarak pandemi döneminde kapatılan açık görüşleri yapabilir miyiz?' diye çalışmalarımızı yaptık. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak" dedi.

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