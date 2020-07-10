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POLİTİKA

Bakan Gül'den Ayasofya değerlendirmesi: Tekrar ibadete açılması hukuki bir gereklilik

Bakan Gül'den Ayasofya değerlendirmesi: Tekrar ibadete açılması hukuki bir gereklilik

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının hukuki bir gereklilik olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne dönüştürülmesi için çalışmalar başlamıştı.

Danıştay'da görülen davanın bugün açıklanması beklenirken, karar öncesi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Ayasofya değerlendirmesi geldi.

Bakan Gül, TRT Haber canlı yayınında gündeme yönelik soruları yanıtladı.

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"İBADETE AÇILMASI HUKUKİ GEREKLİLİK"

Ayasofya ile ilgili bir soru üzerine bunun davasının yürüdüğünü ve neticesini bilme ve değerlendirme imkanı bulunmadığını ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"Yürüyen dava ile ilgili konu dışında bu ülkenin bir vatandaşı, bir ferdi olarak ben Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının hukuki bir gereklilik olduğunu düşünüyorum, inanıyorum.

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"AYASOFYA BİR VAKIFTIR"

Çünkü Ayasofya bir vakıftır, vakıf anayasasına göre de vakfedilen şey hangi amaçla vakfedilmişse o amaçla uygulanması lazım, o amaca hasredilmesi lazım. Dolayısıyla ibadete cami olarak vakfedilen Ayasofya'nın asli amacına vakfedilme amacına göre açılması elbette hem hukukun gereği hem vakıf hukukunun gereği hem de bu konuda bir anayasanın da ortaya koymuş olduğu mülkiyet hakkıyla da ilgili bakıldığında bir zarurettir, bir gerekliliktir."

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"BU AYIP SONA ERECEK"

Ayasofya'ya halihazırda para ile girildiğini hatırlatan Gül, "İnanıyorum ki bu ayıp sona erecek, bu hukuksuzluk inşallah sona erecektir diyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'de hangi inanca sahip olunursa olunsun inanç özgürlüğünün bulunduğunu söyleyen Bakan Gül, yakın dönemde Demir Kilise'nin açılışının da gerçekleştirildiğini hatırlattı.

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"TÜRK MİLLETİNİN ORTAK BEKLENTİSİ"

Gül, Ayasofya'nın ibadete açılmasının tüm milletin ortak beklentisi olduğunu dile getirdi.

Konuya ilişkin hukuki yolun neden tercih edildiğinin sorulması üzerine ise Bakan Gül, "Türkiye bir hukuk devleti, tüm işlem ve eylemler yargı denetimine açık. Dolayısıyla bu konuda süreçte de önceden belirlenmiş bir duruşma günü oldu ve artık karar aşamasına gelmiş bir süreç." dedi.

Bakan Gül, "Bu ayıptan da kurtulacak Türkiye. Tarihi anlamda Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuk ayıbının ortadan kalkacağına da inanıyoruz." dedi.

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