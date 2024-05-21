Bakan Güler: AKINCI'nın tespit ettiği helikopterin nerede olduğunun bilgisi saat 02.36'da İran makamları ile paylaşıldı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.
Terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Bakan Yaşar Güler, toplantıda özetle şunları söyledi:
Sözlerinin başında pazar günü elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden başta İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan olmak üzere diğer İranlı siyasetçi, bürokrat ve İran vatandaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet; dost ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti halkına ve kederli ailelerine başsağlığı dileyen Güler, şunları kaydetti:
Tatbikatlarda ordumuzun etkinliğinin daha da güçlendiğini gördük
Silahlı Kuvvetlerinin disiplini, kabiliyeti, cesareti ve merhameti ile dünyanın en güçlü ordularından birisi olduğunu vurgulayan Güler, şunları söyledi:
“Terörle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığımız, yeni güvenlik konseptimiz çerçevesinde tehditleri sınırımıza dayanmadan kaynağında bertaraf etmekte, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ve yoğun bir tempoda başarıyla sürdürmektedir.
Bununla birlikte sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla bölgemizde ve özellikle komşularımızla barış ve istikrarı artırmayı, karşılıklı saygı, dostluk ve iş birliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde icra ettiğimiz planlı tatbikatlarımızdan olan Uluslararası Anadolu Ankası ve Denizkurdu Tatbikatları ile kahraman ordumuzun havada ve denizdeki etkinliğinin daha da güçlendiğini gördük. 25 Nisan 2024 tarihinde başlayan Efes-2024 Tatbikatı da kapsamlı şekilde icra edilmektedir. Efes Tatbikatı klasik tatbikat anlayışının ötesinde çok boyutlu ve karmaşık hâle gelen günümüz güvenlik ortamını tatbikat senaryosuna yansıtarak güncel olaylara, küresel ve bölgesel alanda meydana gelebilecek kriz senaryolarına cevap verebilecek profesyonel bir anlayışla icra edilmektedir. Küresel ve bölgesel sınamalara karşı hâl tarzlarının üretildiği dost ve müttefik ülkelerle birlikte çalışabilme yeteneğinin geliştirildiği, tatbikata her geçen gün katılım artmakta ve bu yönüyle Efes Tatbikatı bölgede icra edilen 'en büyük birleşik, müşterek tatbikat' olma hüviyetine de kavuşmuştur."
Efes Tatbikatı'na 50 ülke ve 11 binden fazla personel katılacak
2 yıl önce icra edilen tatbikata 37 ülke katılırken bu yıl 50 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katılması ve Seçkin Gözlemci Günü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29-30 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi planlandığına dikkat çeken Güler, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerinin iç ve dış kamuoyuna gösterilmesi için en önemli ve uygun platformlardan birisi olan Efes Tatbikatı'nda bugüne kadar olduğu gibi bu yıl da üstün bir performans sergileyeceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle tüm silah ve mesai arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum” dedi.