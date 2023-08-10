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Bakan Güler KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

17:51 . 10/08/2023 Perşembe
DHA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler

Bakan Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile görüştü.



​Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Her iki Bakan, Milli Savunma Bakanlığı'nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi"
denildi.




#Milli Savunma Bakanlığı
#Yaşar Güler
#KKTC
#Ziya Öztürkler
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