Bakan Güler KKTC İçişleri Bakanı Öztürkler ile bir araya geldi

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Her iki Bakan, Milli Savunma Bakanlığı'nda heyetler arası görüşme gerçekleştirdi"