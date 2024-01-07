Bakan Güler: Sarıkamış Harekatı tarihe geçen fedakar Mehmetçik'in ölümsüz destanıdır

"Tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum"
Öte yandan, Sarıkamış Harekatı'nın başta harp prensipleri ile muharebe sevk ve idaresi olmak üzere askeri açıdan üzerinde durulması gerektiğini ve ders alınması gereken tarihi bir hadise olduğunu kaydeden Güler, "Bu çerçevede şanlı Türk ordusu, vatanımızı korumak için geçmişte nasıl ki her türlü fedakârlığı göze almışsa, bugün de atalarımızdan aldığı ilhamla ve tarihten aldığı ibret ve tecrübeyle, ülkemize yönelecek tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek, asil milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için gece gündüz demeden mücadelesini sürdürmektedir. Bu vesileyle; Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.