Bakan Güler: Türkiye bölücü örgütün terör koridoru kurmasına asla müsaade etmeyecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, bakan yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ile beraber yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla video konferans gerçekleştirdi. Bakan Güler, terörle mücadele operasyonlarındaki son duruma ilişkin komutanlardan bilgi aldı.
'Sinsi planın uygulanmaya çalışılmasıdır'
'EFES-2024 tatbikatı rekor sayıda katılımla icra edildi'
Operasyonel faaliyetlerle TSK'nın gücünü her daim diri tutmak için eğitim öğretim ve tatbikat faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini aktaran Bakan Güler, "Bu kapsamda en büyük birleşik-müşterek tatbikatımız olan EFES-2024 rekor sayıda kardeş, dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla icra edilmiştir. Silahlı Kuvvetlerimizin üstün ve caydırıcı nitelikleriyle, müttefiklerimizle uyumlu hareket kabiliyeti üstün bir başarıyla sergilenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle onurlandırdığı tatbikat, klasik tatbikat anlayışının ötesinde, çok boyutlu ve karmaşık hale gelen günümüz güvenlik ortamını tatbikat senaryolarına yansıtarak güncel olaylara, küresel ve bölgesel alanda meydana gelebilecek kriz senaryolarına cevap verebilecek profesyonel bir anlayışla gerçekleştirilmiştir. EFES-2024'e 45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katılım sağlaması da dost ve müttefik ülkelerin bizimle askeri iş birliğini artırmaya verdiği önemin de bir işaretidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi 'Şayet barış istiyorsan, hazır ol cenge' düsturuyla askeri imkan ve kabiliyetlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.