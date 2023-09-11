Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Gürak Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Veliyev'i kabul etti

Bakan Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Veliyev'i kabul etti.
Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Polkovnik Kerim Veliyev, Ankara'ya ziyarette bulundu.
Ziyarete ilişkin Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapıldı.
Yapılan paylaşımda Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın davetlisi olarak gelen Veliyev'i kabul ettiği bildirildi.
Ayrıca Bakanlığın paylaşımında, Güler'in kabulünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın yer aldığı da belirtildi.
"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak’ın davetlisi olarak Ankara’ya gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Polkovnik Kerim Veliyev’i kabul etti. Kabul de Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak da yer aldı."