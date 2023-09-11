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Bakan Güler ve Genelkurmay Başkanı Gürak Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Veliyev'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Polkovnik Kerim Veliyev'i kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

Semih Bozkuş
19:16 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bakan Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Veliyev'i kabul etti.

Bakan Güler, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Veliyev'i kabul etti.

Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Polkovnik Kerim Veliyev, Ankara'ya ziyarette bulundu.

Ziyarete ilişkin Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapıldı.



Yapılan paylaşımda Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın davetlisi olarak gelen Veliyev'i kabul ettiği bildirildi.

Ayrıca Bakanlığın paylaşımında, Güler'in kabulünde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın yer aldığı da belirtildi.

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak’ın davetlisi olarak Ankara’ya gelen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı General Polkovnik Kerim Veliyev’i kabul etti. Kabul de Genelkurmay Başkanı Org. Metin Gürak da yer aldı."




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