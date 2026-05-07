Bakan Güler: Yıldırımhan'ın saha testlerine önümüzdeki dönemde başlayacağız

"Yıldırımhan uzun menzilli füzemiz, ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı, hipersonik hızda seyir kabiliyetine sahip ve en uzun menzilli füze sistemi olarak önemli bir teknolojik aşamayı temsil etmektedir. Laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanan sistemin saha ya da yer testlerine de önümüzdeki dönemde başlayacağız. Bu kapsamda geliştirdiğimiz bir diğer ürünümüz de Güçhan turbo-fan jet motorudur. Tamamen Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen milli bir jet motorudur. Motorun tüm kritik bileşenleri yerli imkanlarla üretilen bu motordan bugüne kadar toplam 6 tane ürettik. Motorların test ve kalibrasyon süreçlerini ise Kasım 2026'dan itibaren gerçekleştirmeyi planlıyoruz"