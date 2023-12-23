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Bakan Güler'den şehit altı asker için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

07:08 - 23/12/2023 Cumartesi
AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,

Bakan Güler'in, Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şehit olan askerler Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı ile Piyade Sözleşmeli Erler Yasin Karaca, Çağatay Erenoğlu ve Emre Taşkın'ın fotoğraflarına yer verildi.


Mesajda, şöyle denildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."





#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#Yaşar Güler
#Irak
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