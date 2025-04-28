Bakan Işıkhan'dan 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü paylaşımı

"Bu sene 13 bin iş yerinde gerçekleştireceğimiz teftişlerle 2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışma süreleri, fazla çalışma, ücretler gibi temel konularda gerekli incelemeleri titizlikle yürüteceğiz."