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Bakan Işıkhan'dan 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü paylaşımı

Bakan Işıkhan'dan 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü paylaşımı

11:1728/04/2025, Pazartesi
AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu sene 13 bin iş yerinde gerçekleştireceğimiz teftişlerle 2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışma süreleri, fazla çalışma, ücretler gibi temel konularda gerekli incelemeleri titizlikle yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından, "Etkin Denetim, Sıfır Tolerans" başlığıyla paylaşımda bulundu.



Teftiş ve denetimlerle sağlıklı iş koşullarını desteklediklerini, çalışanların yaşamlarını tehlikeye atanlara geçit vermediklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu sene 13 bin iş yerinde gerçekleştireceğimiz teftişlerle 2 milyonun üzerinde çalışana ulaşmayı hedefliyoruz. İş sağlığı ve güvenliği, çalışma süreleri, fazla çalışma, ücretler gibi temel konularda gerekli incelemeleri titizlikle yürüteceğiz."


#28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan
#İş yeri güvenliği
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