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Bakan Işıkhan duyurdu: Bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Bakan Işıkhan duyurdu: Bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı

11:1126/04/2025, Cumartesi
AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, detayları duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, detayları duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir SMA ilacının daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Ayrıca, bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların artık hastaneler tarafından karşılanacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir SMA ilacının daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla vatandaşların daha iyi hizmet almalarını sağlamak amacıyla sağlıkta erişim, güvence ve dijital takip alanında yeni adımlar attıklarını belirten Işıkhan, yapılan düzenlemelere ilişkin şunları kaydetti:

"Daha önce müjdesini vermiş olduğumuz, kullanım kolaylığı olan bir SMA ilacı daha geri ödeme listesine alındı. Bilgisayarlı tomografi ve MR görüntülemelerinde kullanılan ilaçların vatandaşlarımızca eczanelerden alınması yerine hastaneler tarafından temin edilmesi sağlandı. Yoğun bakım ünitelerindeki sağlık verilerinin anlık olarak izlenebilmesine yönelik düzenleme hayata geçirildi"


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