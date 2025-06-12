SGK prim ödeme tutarları tek tek hesaplandı: Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigorta, GSS... İşte mesleklere göre yeni prim tutarları

BAĞ-KUR VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

Esnaflar için Bağ-Kur primi 2025 yılında aylık en düşük 9.036,91 TL, en yüksek ise 67.776,89 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca, sigortalı bir işte çalışmayanlar için isteğe bağlı sigorta primi de belirlenmiş olup, 2025 yılı itibarıyla bu tutar 8.321,76 TL olacak.