SGK prim ödeme tutarları tek tek hesaplandı: Bağ-Kur ve isteğe bağlı sigorta, GSS... İşte mesleklere göre yeni prim tutarları

Son dakika haberleri... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılı prim ödemelerine ilişkin tutarları netleştirdi. Bu kapsamda, asgari ücretle çalışan gündelikçi, bakıcı ve kapıcı gibi ev hizmetleri personelinin sigorta primleri detaylı olarak belirlendi. İşte meslek meslek prim tutarları...
2025 yılında asgari ücret ile çalışan gündelikçi, bakıcı ve kapıcı gibi ev hizmetleri personelinin sigorta primleri belli oldu.
GÜNDELİKÇİ VE EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN ÖDEYECEĞİ PRİMLER
2025 yılında, asgari ücretle ayda 10 gün çalıştırılan bir gündelikçi için ödenecek prim 2.925,62 TL olarak belirlenmişken, ayda 30 gün çalışan gündelikçi, bakıcı ya da kapıcılar ise 8.776,86 TL prim ödeyecek. Geçen yıl ise bu oran, yüzde 32,5 iken, bu yıl yüzde 33,75'e çıkarıldı.
EMEKLİ İŞÇİLER İÇİN YENİ PRİM TUTARLARI
Emekli işçi çalıştıranlar da prim artışından etkileniyor. 2025'te, ev hizmetlerinde ayda 10 gün emekli işçi çalıştıranlar 2.795,59 TL prim ödeyecek. Ayda 30 gün çalıştırılan emekli işçiler için prim tutarı ise 8.386,77 TL olacak.
GÜNLÜK SİGORTA PRİMLERİ
Ayda 10 günden az çalıştırılan gündelikçiler için günlük prim tutarı 17,34 TL olarak belirlenmiş durumda. Örneğin, ayda 9 gün çalışan bir gündelikçi 156,06 TL prim ödeyecek. Ayrıca, aynı işverenin yanında 10 günden az sigortalı çalışanlar, primlerini kendileri ödeyerek 30 güne tamamlayabiliyor ve 2025'te bu tutar 8.451,79 TL olacak.
TARIM İŞÇİLERİ VE ŞOFÖRLER İÇİN PRİMLER
Tarım işçileri ve şehir içi toplu taşıma sektöründe çalışanlar da kendi primlerini ödeyerek sigortalı olabilirler. 2025'te, bu gruptan tarım işçileri 30 gün için 8.791,90 TL, şoförler ve sanatçılar ise 8.451,79 TL veya işsizlik sigortasından yararlanıyorsa 9.231,95 TL prim ödeyecekler.
PART-TİME ÇALIŞANLARIN PRİMİ
Kısmi süreli veya part-time çalışanlar, eksik gün primlerini ödeyerek emeklilik haklarını kazanabiliyorlar. Bu kişilerin ödeyeceği prim tutarı, işsizlik sigortasından yararlanmayanlar için 8.321,76 TL, işsizlik sigortasından yararlananlar için ise 9.101,93 TL olacak.
BAĞ-KUR VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA
Esnaflar için Bağ-Kur primi 2025 yılında aylık en düşük 9.036,91 TL, en yüksek ise 67.776,89 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca, sigortalı bir işte çalışmayanlar için isteğe bağlı sigorta primi de belirlenmiş olup, 2025 yılı itibarıyla bu tutar 8.321,76 TL olacak.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ
Sigortalı bir işte çalışmayan, anne, baba veya eş dolayısıyla bakmakla yükümlü olunan sıfatı taşımayanlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini kendileri ödeyecekler. Bu prim, 2025'te aylık 780,17 TL olarak uygulanacak. Hane içindeki kişi başına gelir, asgari ücretin üçte birinden az olduğunda ise bu primler hazine tarafından karşılanacak.