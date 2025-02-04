Bakan Işıkhan'dan çalışanlara müjde: 'Esnek çalışma üzerinde çalışıyoruz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahid Eker'in sorularını yanıtladı.





Işıkhan, Ulusal İstihdam Stratejisi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye’nin iş gücü piyasalarındaki mevcut durumuna ve gelecek hedeflerine değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla kamuoyuna duyurulan Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı'nın, Türkiye'deki iş gücü piyasalarının mevcut durumunu analiz ederek, geleceğe yönelik kapsamlı bir yol haritasının nasıl oluşturulabileceğine yönelik ipuçları verdiğini söyledi.





Esnek çalışma saatleri geliyor

Çalıma hayatında yeni modellerin ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu değerlendirmesinde bulunan Işıkhan, "Esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımız olacak. Bilişim, finans, eğitim, hizmet sektöründe hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yerleşmesi amacıyla yasal çerçeveyi hazırlayacağız. Uzaktan çalışmanın işçi hakları üzerindeki etkileri göz önüne alarak çalışma süreleriyle ilgili düzenlemeler gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.





Tükenmişlik sendromunun önüne geçilecek

İş-yaşam dengesinin güçlendirilmesi için çalışanların verimliliğini artıracak ve tükenmişlik sendromunu önleyecek yeni uygulamaların teşvik edileceği müjdesini veren Bakan Işıkhan. "İş yerinde mobbing gibi uygulamalara izin verilmeyecek. Çalışma saatleri de esnek mesai düzenlemeleri ve kısmi çalışma alternatiflerini sektör bazında ele alarak tekrar düzenleme içerisinde bulunacağız." açıklamasında bulundu.



