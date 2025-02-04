Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışma hayatında yeni modellerin ortaya çıkması kaçınılmaz. Birincisi esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımız olacak" dedi. Peki yeni çalışma modelleri nasıl olacak, mesai saati kısalacak mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan milyonlarca ilgilendiren mesai saatlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki yeni çalışma modelleri gelecek mi? Mesai saatleri kısalacak mı?
Yeni çalışma modelleri gelecek mi?
Bakan Vedat Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çalıma hayatında yeni modellerin ortaya çıkması kaçınılmaz. Birincisi esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımız olacak.
Bilişim, finans, eğitim, hizmet sektöründe hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yerleşmesi amacıyla yasal çerçeveyi hazırlayacağız. Uzaktan çalışmanın işçi hakları üzerindeki etkileri göz önüne alarak çalışma süreleriyle ilgili düzenlemeler gerçekleştirilecek.
Mesai saatleri kısalacak mı?
Son olarak iş yaşam dengesinin güçlendirilmesi için çalışanların verimliliğini artıracak tükenmişlik sendromunu önleyecek yeni uygulamalar teşvik edilecektir.
İş yerinde mobbing gibi uygulamalara izin verilmeyecek. Çalışma saatleri de esnek mesai düzenlemeleri ve kısmi çalışma alternatiflerini sektör bazında ele alarak tekrar düzenleme içerisinde bulunacağız.
Platform ekonomisi sizin de çok iyi bildiğimiz çok önemli bir ekonomi haline gelmeye başladı. E-ticaret, serbest çalışma, dijital hizmetler olarak gruplandırabileceğimiz bu alanda çalışanların haklarının güvence altına alacak mekanizmaların oluşturulması yönünde çalışmalarımız olacak. Son olarak da iş yaşam dengesinin güçlendirilmesi için de yapacağımız çalışmalardan sadece bir iki örnek vereceğim.
Çalışanların verimliliğini artıracak, tükenmişlik sendromunu önleyecek yeni uygulamalar teşvik edilecektir. Özellikle iş yerindeki mobbing, ayrımcılık gibi uygulamalara asla izin verilmeyecek. Bu konuda da yasal düzenlemeleri gerçekleştireceğiz ve geliştireceğiz. Çalışma saatleri de esnek mesai düzenlemeleri ve kısmi çalışma alternatiflerini de sektör bazında ele alarak tekrar bir düzenleme içerisinde bulunacağız"