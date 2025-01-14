Çalışma saatleri değişecek mi?

Bakan Göktaş'ın ardından en çok merak edilen konu "Esnek çalışma sistemi" oldu. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır. Bu sistem çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Peki esnek çalışma sistemi nedir? Esnek çalışma modeli nasıl uygulanır? Çalışma saatleri mi kısalacak? Kamu ve özel sektörde esnek çalışma saatleri! Esnek çalışma sistemi nasıl uygulanır? Esnek çalışma neyi kapsıyor?