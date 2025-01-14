Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren İş Kanunu’nda değişiklik çalışmaları sürerken son dakika müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, verdi. Bakan Göktaş, birçok çalışan için büyük kolaylık sağlayacak esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Peki esnek çalışma modeli nedir? Çalışma saatleri değişecek mi? Esnek çalışma kimleri kapsayacak? İşte esnek çalışma modeli ile ilgili tüm bilinmeyenler...
Esnek çalışma modeli geliyor...Hükümet; ücretten, çalışma saatine, esnek çalışma modelinden, haftalık ve yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, verdi.
Müjdeyi Bakan Göktaş verdi
Bakan Göktaş, esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
Çalışma saatleri değişecek mi?
Bakan Göktaş'ın ardından en çok merak edilen konu "Esnek çalışma sistemi" oldu. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır. Bu sistem çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Peki esnek çalışma sistemi nedir? Esnek çalışma modeli nasıl uygulanır? Çalışma saatleri mi kısalacak? Kamu ve özel sektörde esnek çalışma saatleri! Esnek çalışma sistemi nasıl uygulanır? Esnek çalışma neyi kapsıyor?
Esnek çalışma modeli nedir?
Esnek çalışma, çalışanlara nerede, ne zaman ve nasıl çalıştıkları konusunda daha fazla söz hakkı veren bir çalışma düzenidir. Esnek çalışma seçeneklerine sahip bir şirket, haftada beş gün yerinde çalışmak yerine, çalışanlarının haftanın bir bölümünde uzaktan çalışmasına izin verebilir.
Esnek çalışma neyi, kimleri kapsıyor?
Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.
Esnek çalışma modelleri neler?
Esnek çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları "compressed week" dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam ediyor.
Birçok ülkede çalışma saatleri düştü
Esnek çalışma sistemi kapsamında birçok ülkede çalışma saatleri düştü. Dominik Cumhuriyeti'nde hükümet, gönüllü deneme süreci kapsamında çalışma saatlerinin 44 saatten 36 saate düşürüleceğini söylemişti.
Bu kapsamda şirketler genellikle hafta içi her gün 8 saat ve cumartesi günleri de 4 saat çalışıyor ancak haftada 44 saatten fazla olmadığı sürece saatleri istedikleri gibi günlere yayabiliyorlar.
İngiltere 2023'te dünyanın en büyük dört günlük çalışma haftası denemesini başlatmış ve olumlu sonuçlar almıştı.
Bazı ABD şirketleri de daha kısa çalışma haftasına geçiş yaparken, Şili'de haftalık çalışma süresini 45 saatten 40 saate düşüren bir yasa tasarısını onaylanmıştı.