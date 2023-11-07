Bakan Kacır 2024 yılını işaret etti: Türkiye'de kurulacak

BMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.





Bakanı Kacır'ın açıklamaları şu şekilde;

"(KOSGEB) Yılbaşından bu yana 61 bin işletmeye 5,2 milyar lira destek sağladık. KOBİ Finansman Destekleri ile 4,5 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk. 3 bini kadın, 4 bin 600’ü genç girişimci olmak üzere 8 bin yeni işletme kurulmasını sağladık.





Geliştirdiğimiz milli hava-hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan, İHA ve insansız deniz aracı platformlarından atılabilecek yeni nesil füze ailesi Kuzgun, 2024’te Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine eklenecek.





Türkiye’nin milli haberleşme uydusu Türksat-6A’nın testlerini büyük ölçüde tamamladık.





Bilim Merkezlerinde 1 milyon 330 bin ziyaretçi ağırladık. 550 bin öğrencimiz bilim atölyeleri eğitimlerine katıldı. Yıl sonuna dek 7 Bilim Merkezini daha hizmete sunacağız.



