|
Gündem

Bakan Kacır 2024 yılını işaret etti: Türkiye'de kurulacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Bakan Mehmet Fatih Kacır, 2024 yılı içerisinde 5 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi'nin Türkiye'de kurulacağını duyurdu.

11:57 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 12:37 - 7/11/2023 Salı
Diğer
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

BMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlığının bütçesinin sunumuna başladı.


Bakanı Kacır'ın açıklamaları şu şekilde;

"(KOSGEB) Yılbaşından bu yana 61 bin işletmeye 5,2 milyar lira destek sağladık. KOBİ Finansman Destekleri ile 4,5 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk. 3 bini kadın, 4 bin 600’ü genç girişimci olmak üzere 8 bin yeni işletme kurulmasını sağladık.


Geliştirdiğimiz milli hava-hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan, İHA ve insansız deniz aracı platformlarından atılabilecek yeni nesil füze ailesi Kuzgun, 2024’te Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine eklenecek.


Türkiye’nin milli haberleşme uydusu Türksat-6A’nın testlerini büyük ölçüde tamamladık.


Bilim Merkezlerinde 1 milyon 330 bin ziyaretçi ağırladık. 550 bin öğrencimiz bilim atölyeleri eğitimlerine katıldı. Yıl sonuna dek 7 Bilim Merkezini daha hizmete sunacağız.


Komisyonda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yanı sıra Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bütçe ve kesin hesabı, Kalkınma Ajansları Denetim Raporu (Ahiler, Batı Akdeniz, Bursa Eskişehir, Bilecik, Dicle, Doğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu) ele alınacak.

#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#KOSGEB
#Mehmet Fatih Kacır
#İHA
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Apple'ı satışta sollayan Huawei Mate 60 Pro’nun bütün özellikleri