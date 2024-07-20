Bakan Kacır BYD'nin yatırım yapacağı araziyi inceledi

BYD 1 milyar dolarlık Türkiye yatırım kararının ardından Çin menşeli araçlara uygulanacak ek vergiler ve engellerden de muaf olacak. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, “Teşvik tebliği yayınlanır yayınlanmaz hem 7 bölge 20 servis hem de Çin menşeli araçlara uygulanan tüm ek vergilerden muaf olacağız” dedi.