Bakan Kacır duyurdu: 64 binden fazla lisans ve lisansüstü öğrencisine 2,8 milyar lira burs sunduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) ortaokul ve lise öğrencileri için düzenlediği, araştırma projeleri yarışmasının ödül törenine katıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda; TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri de yer aldı.

"Başarı, özgün fikirlerinizi hayata geçirme cesaretinizdir. Başarı, karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelme azminizdir. Başarı, içinizdeki potansiyeli keşfetme ve geliştirme çabanızdır. Bizler, bakanlık olarak gençlerimizin kendilerini keşfetme yolunda yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarları, sizler olacaksınız. Tam bağımsız Türkiye'nin taşlarını hep beraber döşeyeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bu doğrultuda sizlere yatırım yapmaktan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz"

"Başarı, özgün fikirlerinizi hayata geçirme cesaretinizdir. Başarı, karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelme azminizdir. Başarı, içinizdeki potansiyeli keşfetme ve geliştirme çabanızdır. Bizler, bakanlık olarak gençlerimizin kendilerini keşfetme yolunda yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarları, sizler olacaksınız. Tam bağımsız Türkiye'nin taşlarını hep beraber döşeyeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bu doğrultuda sizlere yatırım yapmaktan vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz"

Geçen ay İstanbul'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (Teknofest), her yaştan teknoloji sevdalısı 2,5 milyon kişinin katıldığını söyleyen Bakan Kacır, düzenlenen yarışmalara da 332 bin takımdan 1 milyon yarışmacının katılıp, dünya rekoru kırıldığını belirtti. Kacır, "Biz, Teknofest yolculuğuna 2018'de 14 teknoloji yarışmasıyla çıkmıştık. Bu 14 yarışmaya 20 bin gencimiz katılmıştı. 5 yıl sonrasında 2023'ün Teknofest'inde, 41 teknoloji yarışmasına 1 milyondan fazla gencimiz katıldı. Bu, dünyada eşi benzeri olmayan bir dip dalga, toplumsal seferberliktir. Gençlerimizin projelerini gerçekleştirmesine destek olmak adına, 30 milyon liranın üzerinde imkan sağladık. Dereceye girmeye hak kazanan takımlarımıza 13 milyon liranın üzerinde ödül sunduk" ifadelerini kullandı.