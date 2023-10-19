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Bakan Kacır: İsrail insanlık ve savaş suçu işledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji zirvesine katıldı. Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmasında işgalci İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırmasıyla ilgili, "İsrail bir kez daha bir insanlık ve savaş suçu işledi. Biz bu acının bir an evvel son bulmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

13:24 . 19/10/2023 Perşembe
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Filistin'e karşı gerçekleştirdiği saldırılara yönelik konuştu.


Bakan Kacır
"İsrail bir kez daha bir insanlık ve savaş suçu işledi. Biz bu acının bir an evvel son bulmasını temenni ediyoruz"
dedi.

Kacır "Burada sanayi, teknoloji, büyüme, kalkınma, ekonomi konuştuk. Ama bizler bütün bunları aslında günün sonunda yaşayakaldığımız bu yeryüzündeki vazifelerimizi daha iyi ifa edebilmek adına önemseriz. Türkiye'nin milli gelirini artırmasını arzu ederiz. Müreffeh bir ülke olabilmek adına gayret gösteririz, çalışırız" diye konuştu.


"Önceliğimiz Türkiye'nin sözünün tesirli duruşunun etkili olabilmesidir"

"Aslolan, bizim taşıdığımız değerlerin, medeniyetimizin, adalet ve merhamet değerlerinin dünyaya hakim olabilmesidir" diyen Kacır sözlerine şöyle devam etti:

Ama aslolan, Türkiye'nin sözünün tesirli, duruşunun etkili olabilmesidir, Sayın Cumhurbaşkanımızın her platformda 'Dünya 5'ten büyüktür' iddiasını güçlendirecek adımlar atabilmemizdir. Biz bu adımları atacağız ki biz ekonomimizi güçlendireceğiz, kalkınma yolculuğumuzu hızlandıracağız ki dünyada hiçbir zalim, hiçbir masuma kıymaya cesaret edemesin.

"İsrail savaş suçu işledi"

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasıyla ilgili olarak Bakan Kacır şunları söyledi:

13 gündür Filistin'de kan, gözyaşı ve zulüm var. Dün içinde çocukların olduğu, hastaların olduğu, yaralıların olduğu, doktor ve hemşirelerin bulunduğu bir hastane İsrail tarafından bombalandı. İsrail bir kez daha insanlık ve savaş suçu işledi. Biz bu acının bir an evvel son bulmasını temenni ediyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanımız gece gündüz gayret gösteriyor. Ümidim bir an önce bu acının son bulması, bu katliamın son bulmasıdır.



#Mehmet Fatih Kacır
#İsrail
#Filistin
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