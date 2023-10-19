Bakan Kacır: İsrail insanlık ve savaş suçu işledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Filistin'e karşı gerçekleştirdiği saldırılara yönelik konuştu.
Kacır "Burada sanayi, teknoloji, büyüme, kalkınma, ekonomi konuştuk. Ama bizler bütün bunları aslında günün sonunda yaşayakaldığımız bu yeryüzündeki vazifelerimizi daha iyi ifa edebilmek adına önemseriz. Türkiye'nin milli gelirini artırmasını arzu ederiz. Müreffeh bir ülke olabilmek adına gayret gösteririz, çalışırız" diye konuştu.
"Önceliğimiz Türkiye'nin sözünün tesirli duruşunun etkili olabilmesidir"
"Aslolan, bizim taşıdığımız değerlerin, medeniyetimizin, adalet ve merhamet değerlerinin dünyaya hakim olabilmesidir" diyen Kacır sözlerine şöyle devam etti:
"İsrail savaş suçu işledi"
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasıyla ilgili olarak Bakan Kacır şunları söyledi:
13 gündür Filistin'de kan, gözyaşı ve zulüm var. Dün içinde çocukların olduğu, hastaların olduğu, yaralıların olduğu, doktor ve hemşirelerin bulunduğu bir hastane İsrail tarafından bombalandı. İsrail bir kez daha insanlık ve savaş suçu işledi. Biz bu acının bir an evvel son bulmasını temenni ediyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanımız gece gündüz gayret gösteriyor. Ümidim bir an önce bu acının son bulması, bu katliamın son bulmasıdır.