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Bakan Kacır Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Kacır, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih ile ekonomik ilişkileri daha ileri noktaya taşıyacak adımları istişare ettiklerini bildirdi.

13:05 - 18/02/2024 Pazar
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid A. Al-Falih ile ekonomik ilişkileri daha ileri noktaya taşıyacak adımları istişare ettiklerini bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Al-Falih ile İstanbul'da görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, ekonomik ilişkileri daha ileri noktaya taşıyacak adımları istişare ettiklerini bildiren Kacır, "Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu ile Milli Teknoloji Hamlemizin kesişim alanlarında karşılıklı yatırımların artırılması, sanayi sektörlerimizin entegrasyonu ve dijital ekonomi, girişimcilik ve inovasyon alanlarında iş birliğinin ilerletilmesi için çalışacağız." ifadesini kullandı.



#Mehmet Fatih Kacır
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı
#Khalid A. Al-Falih
#Suudi Arabistan
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