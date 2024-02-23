Bakan Kacır: Vatandaşlarımızın umutlarını yeniden yeşertmeye devam edeceğiz

Bakan Kacır, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde "İpekyolu Çarşısı" ile "Sosyal Girişimcilik Merkezi"nin açılışına katıldı. Buradaki konuşmasında "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ilde ağır hasara neden olan deprem silsilesinin ardından devletin tüm imkanlarını en üst düzeyde seferber ettiğini dile getiren Kacır, Bakanlık olarak şehirlerin yeniden ayağa kalkması, ekonomik ve sosyal hayatın en kısa sürede eski günlerine dönmesi için çok boyutlu çalışmayı tüm paydaşlarla el ele yürüttüklerini belirtti.
"Depremde zarar görmüş iş yerleri için ilk 12 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli Acil Destek Programı'nı uygulamaya koyduk. Gaziantep'te 481 işletmemize 216 milyon liralık kredi imkanı sağladık. Uluslararası finansman kaynaklarını da harekete geçirerek işletmelerimize can suyu niteliğinde olan Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi'ni başlattık. Dünya Bankası ve Japon Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 590 milyon dolarlık finansmanı KOBİ'lerimize sunduk. Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde 750 bin lira, Gaziantep'in diğer ilçelerinde ise 650 bin lira KOBİ'lerimize 36 ay vadeli ve faizsiz sunduk."
Gelecek dönemde yeni finansman kaynaklarıyla KOBİ'lerin toparlanma sürecini desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Kacır, Gaziantep'in inşası ve ihyasında her daim vatandaşların yanında oldukları ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.
Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık ve önümüzdeki süreçte de bırakmayacağız. Her türlü desteği sağlayarak vatandaşlarımızın umutlarını yeniden yeşertmeye devam edeceğiz."
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yapılan konutları teslim etmeye başladıklarını belirterek, dünyada birçok afet bölgesine gittiğini, 6 Şubat'taki gibi bir felaketten bu kadar hızlı, koordineli kalkacak başka bir ülkenin olmadığını dile getirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de depremin ardından hemen ilçeye vardıklarını ve çalışmalara başladıklarını, yeni Nurdağı'nın da güvenli olması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.