Bakan Kacır: Vatandaşlarımızın umutlarını yeniden yeşertmeye devam edeceğiz

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle bugüne kadar şehrimize 11 yeni sanayi alanı ilan etmiştik. Gaziantep İslahiye Sanayi Alanı'nda depremden zarar görmüş işletmelerimize tahsis edilmek üzere 80 iş yerinin yapımını kısa süre içinde tamamlayacak ve bu sayıyı 160'a çıkaracağız. 11 sanayi alanımızın tamamını bacası tüten fabrikalarla donatacağız

. Burada Amanos Dağları var. Türkiye'nin her yerinde nasıl dağları deldik, yolları açtık, Türkiye'yi tarihte görülmemiş bir hızla kalkındırdıysak, bu Amanos Dağları'nda da önümüzdeki dönemde tüneller açılacak ve Gaziantep bir Akdeniz şehrine dönüşecek.

Gaziantep'in Akdeniz'e ve dünyaya açılan kapısı Nurdağı ve İslahiye olacak. Biz de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ilan ettiği Nurdağı'nda 1 milyon metrekarelik sanayi alanını bugün az önce hep birlikte konuştuk hızla OSB olarak hayata geçireceğiz ve burada tüm parselleri büyük bir hızla yatırımcılarımıza sunacağız. Nurdağı ve Gaziantep'e hayırlı uğurlu olsun.

İslahiye'de 6 milyon 780 bin metrekarelik bir ekolojik yeşil endüstri bölgesini uluslararası pazarlara açılacak yatırımlarla buluşmak üzere Gaziantep'e kazandıracağız. OSB demek, endüstri bölgesi demek, yatırım, üretim, istihdam, ihracat kalkınma demek. Gaziantep, hem bölgemizin hem ülkemizin kalkınma yolculuğunda lokomotif şehir olmaya devam edecek